Тегеран, 29 июля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. 28 июля министр сельского хозяйства ИранаДжавад Садатинежад, находящийся с визитом в иранской провинции Хамедан, в ходе видеоконференции подписал меморандум о взаимопонимании с китайской стороной по экспорту сельскохозяйственной продукции в Китай. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Он отметил, что меморандум о взаимопонимании был подписан в соответствии с политикой администрации президентаИбрагима Раиси по укреплению экономического сотрудничества со странами Ближнего Востока и Восточной Азии.

Министр подчеркнул, что в результате интенсивных переговоров между Ираном и Китаем в течение последних нескольких месяцев странам удалось подписать два важных документа.

Садатинежад также сообщил, что один из документов касается экспорта иранских свежих цитрусовых в Китай, что впервые в истории предоставляет Ирану доступ к рынку цитрусовых в Восточной Азии стоимостью 600 миллионов долларов.

Министр отметил, что в настоящее время Иран экспортирует в Китай сельскохозяйственной продукции на сумму до 500 миллионов долларов, что в несколько раз превышает показатели прошлых лет.