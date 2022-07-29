Ульяновск, , 07:14 — REGNUM В Ульяновской области продолжился рост заболеваемости ковидом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, 28 июля официально выявлено 43 носителя новой коронавирусной инфекции.

Отметим, что очередной рост заболеваемости ковидом регистрируется с 25 июля, когда заражение коронавирусом выявлено у 21 жителя, 26 и 27 июля подтверждено соответственно 27 и 37 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Свыше 30 случаев заражения коронавирусом стали фиксировать в июле в отдельные дни с 20 июля.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 2 193 216 лабораторных исследований на коронавирус.

Напомним, ранее в минздраве отмечали, что Ульяновская область «удерживает темпы с небольшой тенденцией к росту» и находится на 40 месте среди 85 регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально подтверждено 204 275 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 199 146 пациентов, скончались 4725 ковидных больных.

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