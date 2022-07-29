Ульяновск, 29 июля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжился рост заболеваемости ковидом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства, 28 июля официально выявлено 43 носителя новой коронавирусной инфекции.

Отметим, что очередной рост заболеваемости ковидом регистрируется с 25 июля, когда заражение коронавирусом выявлено у 21 жителя, 26 и 27 июля подтверждено соответственно 27 и 37 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Свыше 30 случаев заражения коронавирусом стали фиксировать в июле в отдельные дни с 20 июля.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 2 193 216 лабораторных исследований на коронавирус.

Напомним, ранее в минздраве отмечали, что Ульяновская область «удерживает темпы с небольшой тенденцией к росту» и находится на 40 месте среди 85 регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально подтверждено 204 275 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 199 146 пациентов, скончались 4725 ковидных больных.