Буэнос-Айрес, 29 июля, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес принял решение объединить министерства экономики, сельского хозяйства и производственного развития. Об этом сообщает пресс-служба администрации аргентинского лидера.

Twitter.com/alferdez Президент Аргентины Альберто Фернандес

«Президент Альберто Фернандес решил реорганизовать экономическую часть своего правительства для улучшения работы, координации и управления. В этой связи будут объединены министерства экономики, производственного развития и сельского хозяйства, животноводства и рыболовства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Возглавит новое ведомство глава Палаты депутатов парламента Серхио Масса.