Порт-о-Пренс, , 07:13 — REGNUM Группа вооруженных бандитов захватила и подожгла здание прокуратуры в пригороде столице Гаити Круа-де-Буке. Об этом сообщает HaitiLibre.

Гаити Marcello Casal Jr/ABr

При этом преступники похитили часть важных документов и архивных данных, остальные документы были сожжены. По предварительным данным, пострадавших в ходе нападения не было. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля около 700 детей были вынуждены спасаться от бандитских разборок в бедном районе Сите-Солей столицы Гаити Порт-о-Пренса. Часть из них укрывались в здании школы и спали в классах учебного заведения.

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