Тегеран, 29 июля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. 28 июля посол Венгрии в Иране заявил, что его страна приветствует культурные обмены с Ираном, отметив, что Отделу по делам культуры посольства был выделен дополнительный бюджет на развитие двусторонних культурных связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Посол ЗолтанВарга Хашониц, выступавший в мавзолее всемирно известного иранского поэтаХафеза Ширази по случаю представления памятной записки в честь известного венгерского поэтаЧоконаи Витеза Михая, заявил, что церемония связана с культурными отношениями Ирана и Венгрии, которые имеют длительную историю, насчитывающую около двух столетий.

Посол Венгрии отметил, что братские узы между Ширазом (Иран) и Печом (Венгрия) были установлены в 2016 году, при этом «отношения этих двух прекрасных городов не должны ограничиваться исключительно церемонией, поскольку культурные обмены между иранским и венгерским народами должны расширяться».

Управляющий директор по сохранению и реконструкции исторических памятников ИранаХади Ахмади заявил на церемонии, что министерство культурного наследия также намерено использовать весь свой потенциал, направленный на расширение туризма и культурных связей со всеми дружественными странами, включая Венгрию.