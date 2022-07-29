Якутск, 29 июля 2022, 07:21 — REGNUM 15 новых природных возгораний за сутки обнаружили в Якутии. Потушили восемь лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в оперативном штабе региона.
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Общая площадь возгораний составляет почти 150 тыс. га, годом ранее лесных пожаров было 147, размер охваченной огнём территории — более 1,4 млн га.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля огонь лесного пожара перекинулся на село Арылах в Мирнинском районе Якутии. Сгорели три жилых дома и две постройки. Из детского лагеря рядом с населённым пунктом были эвакуированы 230 детей.