Якутск, 29 июля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. 15 новых природных возгораний за сутки обнаружили в Якутии. Потушили восемь лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в оперативном штабе региона.

U.S. Air Force Academy Тушение лесного пожара

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«В тушении принимают участие 1320 человек, задействовано 128 единиц техники. Решением КЧС приостановлено тушение 82 пожаров на общей площади 136 326 га», — отметил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Андрей Коноплёв.

Общая площадь возгораний составляет почти 150 тыс. га, годом ранее лесных пожаров было 147, размер охваченной огнём территории — более 1,4 млн га.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля огонь лесного пожара перекинулся на село Арылах в Мирнинском районе Якутии. Сгорели три жилых дома и две постройки. Из детского лагеря рядом с населённым пунктом были эвакуированы 230 детей.