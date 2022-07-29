Курган, 29 июля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В Кургане по обвинению в получении взятки в 1,5 млн рублей заключены под стражу врач-уролог и посредник. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

По данным следствия, в 2020 году заключённый одной из курганских колоний через посредника передал 750 тысяч рублей врачу-урологу за содействие в освобождении из колонии. Общая сумма взятки по договоренности составляла 1,5 млн рублей.

Врач поставил заключённому фиктивный диагноз об онкологическом заболевании. На основании полученного медицинского заключения отбывающий наказание в колонии обратился в суд с ходатайством об освобождении из места лишения свободы в связи с тяжелой болезнью.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Курганской области. Врачу предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Обвиняемая по ч.4 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») подельница врача дала признательные показания. Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Взяткодатель продолжает отбывать наказание в колонии.