Тегеран, , 09:46 — REGNUM 28 июля представитель министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана заявил, что товарооборот с Беларусью в скором времени увеличится сначала в десять, а затем и в двадцать раз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Выступая перед журналистами IRNA, Омид Калибаф заявил, что в соответствии с динамичной торговой дипломатией иранского правительства министр промышленности, шахт и торговли наметил широкие горизонты для двусторонних торговых связей в рамках совместной ирано-белорусской торговой комиссии.

Он отметил, что важным моментом в двусторонней торговле Ирана с Беларусью является экспорт в эту страну медицинского оборудования наукоемких компаний стоимостью пять миллионов долларов в год.

С 28 по 29 июля в Минске проходит 15-е заседание ирано-белорусской совместной торговой комиссии во главе с министром промышленности, шахт и торговли Ирана. Укрепление и расширение экономического, торгового, промышленного и сельскохозяйственного сотрудничества между торговыми палатами двух стран включены в повестку дня переговоров.