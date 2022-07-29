Мадрид, , 07:08 — REGNUM Судья Хосе Луис Калама согласился взять показания в качестве свидетелей у министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласки и министра обороны страны Маргариты Роблес по делу о взломе их мобильных телефонов с помощью шпионской программы Pegasus. Об этом пишет агентство EFE.

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Помимо министров, Калама вызовет в суд председателя правительства Педро Санчеса и главу минсельхоза страны Луиса Планаса.

Судья направит запрос в Совет министров, чтобы приступить к рассекречиванию вопросов, актов, документов, информации, данных и объектов, объявленных секретными.