Село Октябрьское, Челябинская область, , 07:08 — REGNUM В селе Октябрьское Челябинской области из нелегального пункта приёмак металлолома изъяли 42,2 тонны незаконного товара. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Металлолом

Установлено, что местный житель организовал такой пункт без необходимых разрешающих документов. Его привлекли к административной ответственности.

За нелегальный оборот лома цветного и чёрного металла граждане могут заплатить штрафы от 1 500 до 8 000 рублей. Должностным лицам придётся расстаться с 3 000 — 10 000 рублей, а юридическим — от 30 000 рублей до 200 000 рублей, добавили в ведомстве. Как сообщало РЕ, ранее в Челябинской области закрыли несколько нелегальных пунктов приёма металлолома.