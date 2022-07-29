Москва, , 07:08 — REGNUM Проверку после пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, в результате которого погибли восемь человек, начала прокуратура города. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба ведомства в его официальном телеграм-канале.

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Уточняется, что ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечавших требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц, контролируется московской прокуратурой.

Пожар в хостеле, расположенном на первом этаже жилого 16-этажного дома на улице Алма-Атинской, произошёл в ночь на 29 июля. Площадь горения составила около 150 кв. метров. По данным МЧС России, погибло восемь человек, ещё как минимум трое пострадали.

Врио начальника столичного главка МЧС Андрей Румянцев пояснил, что в хостеле не сработала пожарная сигнализация, а на окнах были установлены решётки, из-за которых не удалось своевременно эвакуировать людей, и они погибли. Кроме того, в заведении неоднократно находили нарушения, выписывались предписания и предупреждения.

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