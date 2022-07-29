Тегеран, 29 июля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. 28 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 837 человек, причем 42 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 42 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 837», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 9 456 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1344 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 076 857 пациентов из общего числа 7 368 945 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 1138 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 779 631 иранец получил первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 152 375 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.