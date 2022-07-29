Пекин, 29 июля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заверил председателя Китая Си Цзиньпина, что американские власти не поддерживают сепаратизм Тайваня. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР по итогам переговоров двух лидеров.

Gage Skidmore Джо Байден

По утверждениям главы Белого дома, позиция Вашингтона по вопросу политики «одного Китая» не менялась и не изменится. Байден подчеркнул, что сотрудничество США и КНР идет на благо не только этих двух стран, но и всего мира.

Американский президент также отметил, что в Вашингтоне «надеются на поддержание беспрепятственного диалога с Китаем». Кроме того, он добавил, что США хотят развивать связи с Китаем в тех секторах, что представляют их взаимный интерес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Синьхуа передало о том, что Си Цзиньпин заявил в разговоре с Джо Байденом, что Пекин не потерпит сепаратизма и выступает решительно «против внешнего вмешательства в дела Тайваня».

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