Тегеран, 29 июля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. 28 июля президент ИранаИбрагим Раиси заявил, что Исламская Республика Иран не отступит от своей позиции в отношении тех, кто стремится к доминированию и гегемонии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Выступая на митинге сторонников в Хамедане, Раиси заявил, что иранский народ разочаровал врагов, поскольку они знают, что иранская нация готова к риску и способна полноценно защищать страну.

«Враг полон решимости оттолкнуть иранскую нацию от своих идеалов, однако этот заговор будет раскрыт, как и любые другие заговоры врагов», — отметил Раиси.

«Когда Белый дом официально объявляет, что сопротивление иранского народа нейтрализовало американские санкции и экономическое давление, это означает, что участие народа в государственных делах дает стране непоколебимую силу», — подчеркнул иранский президент.