Тегеран, , 09:50 — REGNUM Иранская полиция арестовала руководителя и членов шпионской группы, связанной с Моссадом, говорится в пресс-релизе разведывательного ведомства полиции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 июля.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Разведывательная организация командования правоохранительных органов Исламской Республики Иран заявила, что лидер сепаратистов призвал так называемую «группу пяти» установить связь с разведкой израильского режима (Моссад).

Согласно пресс-релизу, группа, получившая финансовую и иную поддержку от Моссада, собирала стратегическую информацию об Иране, с самого начала операции находясь под наблюдением иранской полицейской разведки.

Члены группы совершали поджоги на территории Исламской Республики Иран и прошли надлежащую подготовку для проведения вооруженных диверсионных задач, говорится в сообщении, однако члены группировки были арестованы ещё до того, как они смогли выполнить операцию.