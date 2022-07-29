Тегеран, 29 июля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Иранская полиция арестовала руководителя и членов шпионской группы, связанной с Моссадом, говорится в пресс-релизе разведывательного ведомства полиции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Разведывательная организация командования правоохранительных органов Исламской Республики Иран заявила, что лидер сепаратистов призвал так называемую «группу пяти» установить связь с разведкой израильского режима (Моссад).

Согласно пресс-релизу, группа, получившая финансовую и иную поддержку от Моссада, собирала стратегическую информацию об Иране, с самого начала операции находясь под наблюдением иранской полицейской разведки.

Члены группы совершали поджоги на территории Исламской Республики Иран и прошли надлежащую подготовку для проведения вооруженных диверсионных задач, говорится в сообщении, однако члены группировки были арестованы ещё до того, как они смогли выполнить операцию.