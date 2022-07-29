Владивосток, 29 июля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В праздничную программу, посвященную Дню Военно-морского флота РФ во Владивостоке, внесены изменения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие парада ВМФ

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«Вечерний концерт, запланированный на 31 июля на плавучей платформе в районе набережной Цесаревича не состоится. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

В субботу, 30 июля, с 12:00 до 13:30 концерт творческих коллективов муниципального учреждения «Дом культуры «Традиции и современность» состоится в парке «Патриот» на острове Русский.

В воскресенье, 31 июля, в 22:00 будет дан праздничный артиллерийский салют над акваторией Амурского залива с мыса Боброва (район СК «Олимпиец»)», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, раннее планировалось, что 31 июля в 19:00 артисты Военного оркестра штаба ТОФ представят зрителям показательное выступление в формате дефиле.