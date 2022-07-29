Краснодар, 29 июля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Микроавтобус столкнулся с грузовиком на дороге Краснодар — Кропоткин в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Поступило сообщение о том, что по адресу: Краснодар, хутор Ленина, на автодороге сообщением Краснодар — город Кропоткин произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что погибших при дорожной аварии не было. По предварительным данным, пострадали шестеро человек, всех их направили в больницы. Уточняется, что из-за ДТП движение по автодороге не ограничивалось. В настоящее время сотрудники дорожной полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в Перми карета скорой помощи врезалась в столб в Орджоникидзевском районе города. В результате ДТП пострадали водитель и пациента. Им оказана медицинская помощь на месте.