Рига, , 06:51 — REGNUM Возобновление покупок российского газа признало предприятие Latvijas gāze, но не у компании «Газпром», а у другого поставщика. Об этом 28 июля заявил глава компании Айгарс Калвитис в эфире латвийского телевидения.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как пояснил Калвитис, компания покупает газ из России, но не у компании «Газпром», из опасений не рассчитаться с ним. По словам Калвитиса, у компании сейчас другой поставщик, с которым все расчёты идут в евро, а не в рублях.

Поставщика российского газа Калвитис называть не стал, сославшись на то, что данная информация является исключительно коммерческой, не для публичных обсуждений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что парламент Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону об энергетике, в соответствии с которыми поставки природного газа из России в республику будут запрещены с 1 января 2023 года.

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