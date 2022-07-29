Панама, , 06:51 — REGNUM Бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о коррупции, сообщил в своем микроблоге, что планирует баллотироваться в качестве независимого кандидата на выборах главы государства в 2024 году.

Флаг Панамы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он возглавлял республику с 2009 по 2014 год. Мартинелли написал, что уже официально зарегистрировал свою кандидатуру в избирательной комиссии. Он добавил, что собирается быть «кандидатом всех независимых панамцев».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня действующий президент Панамы Лаурентино Кортисо объявил о том, что врачи нашли у него редкое заболевание крови, известное как миелодиспластический синдром.

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