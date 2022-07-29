Новоуральск, Свердловская область, 29 июля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В Новоуральске Свердловской области металлическая рекламная конструкция упала на троих несовершеннолетних. Прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Ysia.ru Прокуратура

По предварительной информации, размещённой в СМИ, инцидент произошёл днём 27 июля. Несовершеннолетние находились на территории культурно-спортивного комплекса, куда пришли на тренировку. Над парапетом располагалась рекламная конструкция, которая и рухнула на детей.

Пострадавших доставили в больницу. Данные о характере и тяжести полученных ими травм уточняются. Прокуратура проверяет соблюдение законодательства об охране здоровья и жизни несовершеннолетних. По результатам надзорных мероприятий в случае наличия оснований ведомством будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.