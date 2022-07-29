Кобяйский район, Якутия, 29 июля, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Воздушное судно Cessna-172 совершило жёсткую посадку на авиаплощадку села Мукучу в Кобяйском районе Якутии. Никто не пострадал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

San Diego Air and Space Museum Archive Легкомоторный самолёт Cessna 170

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На борту частного самолёта находились пилот и лётчик-наблюдатель. У воздушного судна повреждены стойка шасси и левое крыло.

Якутский следственный отдел на транспорте проводит проверку по факту этого инцидента. Цель ведомства — выяснить, нарушались ли правила безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Проверка проходит в рамках статьи 263 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Якутии случились сразу три авиапроисшествия. Жёсткую посадку совершили вертолёт Ми-8 и самолёт Ан-30. Разбился самолёт АН-2, погибли два человека. 6 июля в республике потерпело крушение частное воздушное судно, люди получили травмы.