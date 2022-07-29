Барселона, Испания, , 06:42 — REGNUM Глава Женералитата Каталонии Пере Арагонес опроверг информацию о том, что приостановление полномочий спикера парламента региона Лауры Боррас в качестве депутата и председателя каким-либо образом влияет на будущее правительства, сформированного «Левыми республиканцами Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya) и партией «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya).

Пере Арагонес © Generalitat de Catalunya

«У меня нет информации от кого-либо из членов правительства относительно того, что мы не должны продолжать работать с прежней уверенностью. Стране нужно стабильное правительство, которое сможет продолжить работу», — сказал Арагонес.

Ранее Лаура Боррас была отстранена от выполнения своих обязанностей из-за судебного разбирательства по делу о коррупции.