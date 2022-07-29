Токио, , 06:40 — REGNUM Япония и США планируют создать новый научно-исследовательский центр по разработке 2-нанометровых микрочипов следующего поколения, сообщает газета Nikkei.

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Объект откроют на базе японского Института по исследованию чипов. Помощь в создании центра окажут Токийский университет и Институт естественных наук (Рикэн). Оборудование и специалистов для его открытия направит Национальный центр полупроводниковых технологий США.

Центр исследований и разработок включит в себя прототип производственной линии. Массовое производство нового вида чипов предполагается запустить уже в 2025 году на территории Японии. Новые полупроводники должны иметь более высокую производительность при меньшем энергопотреблении.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Nikkei Asia передало о том, что власти Южной Кореи планируют к 2030 году закупать половину материалов, компонентов и оборудования для производства микросхем у местных компаний

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