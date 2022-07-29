Пекин, 29 июля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. По данным Министерства культуры и туризма, в первой половине 2022 года в Китае было совершено более 1,45 млрд внутренних туристических поездок, сообщает агентство Синьхуа

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Из этих поездок 1,09 млрд были совершены городскими туристами, в то время как 364 млн были совершены сельскими жителями, говорится в отчете министерства.

Согласно официальным данным, доходы Китая от внутреннего туризма за этот период достигли 1,17 трлн юаней (около $173 млрд).