Донецк, 29 июля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Один человек погиб, 22 человека. в том числе один ребёнок, получили ранения при обстрелах территории Донецкой Народной Республики (ДНР) украинскими боевиками. Об этом 29 июля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

За прошедшие сутки украинские вооружённые формирования (ВФУ) обстреляли Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка, а также населённый пункт Горловка.

В результате обстрелов в Киевском районе Донецка погиб мужчина 1976 года рождения, пострадали ещё 22 человека, в том числе девочка 2016 года рождения. Один из пострадавших получил ранение в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток».

Кроме того, были повреждены 13 жилых домов, здание магазина, котельной и социального общежития. Всего украинские боевики выпустили 478 боеприпасов, в том числе ракеты БМ-21 РСЗО «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибра 155, 152 и 122 мм.