Екатеринбург, , 06:36 — REGNUM В Екатеринбурге оглашён приговор по делу о коммерческом подкупе топ-менеджера одного из банков и о собирании и разглашении персональных данных клиентов кредитного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Cleper.ru

Под судом оказались трое мужчин. По данным следователей, один из них — директор регионального центра банка — отдал одному из обвиняемых сведения о не менее 5613 клиентах. Таким же образом обвиняемый собрал данные о не меньше 100 клиентах другого банка.

Верх-Исетский райсуд назначил директору регионального центра банка три с половиной года колонии строгого режима и оштрафовал на 5 млн рублей (это трёхкратная сумма коммерческого подкупа). Посредники получили условное наказание и тоже заплатят крупные штрафы.