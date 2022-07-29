Циндао, Китай, , 06:35 — REGNUM В демонстрационной зоне местного экономического и торгового сотрудничества Китай-ШОС (SCODA) в прибрежном городе Циндао на востоке Китая в первой половине 2022 года значительно увеличилось количество грузовых поездов Китай-Европа, сообщает агентство Синьхуа.

Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу Scoopnest.com

По данным таможни Цзяочжоу в Циндао, за этот период демонстрационная зона обработала 430 отправляющихся и прибывающих грузовых поездов Китай-Европа, что на 44,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Входящие поезда перевезли 17 000 контейнеров товаров, в то время как исходящие поезда отправили 18 000 контейнеров товаров за шесть месяцев.

Поскольку местные таможенные органы внедрили политику, облегчающую обслуживание грузовых поездов, грузовые поезда просто проходят единое таможенное декларирование и досмотр на таможне Цзяочжоу и могут покидать китайские пограничные порты Хоргос и Алатау без остановки для дальнейших таможенных процедур.

Демонстрационная зона обслуживает 16 международных маршрутов грузовых поездов, охватывающих 49 городов в 20 странах, включая страны- члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и некоторые страны «Пояса и пути».