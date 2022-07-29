Манагуа , 29 июля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Власти Никарагуа запретили въезд на территории республики новому послу США Уго Родригесу из-за антиникарагуанской риторики. Об этом сообщает пресс-служба МИД Никарагуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

«На слушаниях по утверждению в сенатском комитете по международным отношениям сделал неуважительные заявления в отношении нашей страны, игнорируя принципы международного права, Устав ООН и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях», — объяснили решение в ведомстве.

Отмечается, что в связи с нежелательными высказываниями американского дипломата, власти Никарагуа отозвали разрешение на въезд в республику. Ранее Родригес заявлял, что будет использовать всевозможные средства для изменения политического курса в Никарагуа.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо заявил, что власти страны никогда не сдадутся. По его словам, республика обладает достоинством и суверенитетом, а поэтому сможет преодолеть все трудности на своем пути.