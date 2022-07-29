Хэфэй, Китай, 29 июля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Валовый региональный продукт (ВРП) провинции Аньхой на востоке Китая вырос на 3% в годовом исчислении в первой половине 2022 года, достигнув 2,17 трлн юаней (около $321,3 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

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Добавленная стоимость первичной, вторичной и третичной промышленности провинции за первые шесть месяцев составила соответственно 127,88 млрд юаней, 939,28 млрд юаней и почти 1,11 трлн юаней, увеличившись на 5%, 3,8% и 2,1%. В течение этого периода в Аньхое также наблюдался устойчивый рост внешней торговли.

Общая стоимость импорта и экспорта провинции с января по июнь достигла 367,58 млрд юаней, увеличившись на 13,7% в годовом исчислении. Его экспорт вырос на 18,3% до 220,12 млрд юаней, а импорт увеличился на 7,4% до 147,46 млрд юаней.