Пыть-Ях, Югра, 29 июля, 2022, 06:25 — ИА Регнум. В пятом микрорайоне Пыть-Яха (ХМАО) из отделения «Почты России» массово уволили сотрудников. Об этом сообщается в группе «ПП Пыть-Ях» в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из мф «Каникулы в Простоквашино». Реж.Владимир Попов. 1980. СССР Почта

«Уволили нас, потому что не ходим по квартирам и не предлагаем гречку, тушёнку. Почтальон обязан в месяц продавать товар на 10 000 рублей, а с сентября на 15 000 рублей», — пояснила одна из уволенных почтальонов.

Женщина сообщает, что за зарплату в 24 тысячи рублей в месяц почтальон должен «разгрузить машину, разобрать, подложить, разнести свой участок, а теперь ещё и на плечо повесить сумку с товаром».

«Утром и вечером надо теперь фотографироваться — это ваш электронный табель, по которому будет начисляться зарплата. Переработку никто не оплатит, а вот если ушла раньше, то это обязательно зафиксируют. Не удивлюсь, если в скором времени наденут браслет на ногу, а вдруг вы не по участку ходите. Но самое ужасное — это отношение к своим работникам от начальства с Сургутского почтамта, которые относятся к своим работникам, как к рабам. Странно, что нас только подвели под увольнение, а не перепродали», — сетует уволенная почтальон.

Жители Пыть-Яха с сочувствием и пониманием восприняли крик души почтальонов, постят информацию о свободных вакансиях, советуют уволенным обратиться в трудовую инспекцию.

«Какая гречка на почте, если у нас магазины на каждом углу? Девочки, всем удачи в поиске работы!» — напутствуют уволенных почтальонов.

Сведения о дополнительных функциях почтальонов, которых заставляют торговать «всякой всячиной», подтверждают и комментаторы поста.

«Бабушке приносят пенсию и тут же печенюшки древние, конфеты, чаи и так далее предлагают», — подтверждает Рита С.

«Слышала подобную историю от знакомой на Урале. Видимо, это нарушение по всей России. Уволились и молодцы! Может, прокуратура заинтересуется», — резюмирует Татьяна К.

В пресс-службе «Почты России» изданию Muksun. fm сообщили, что доставка продуктов на дом — это одна из обязанностей, которая прописана в должностной инструкции почтальонов. А уволенные сотрудники «некорректно выполняли свои должностные обязанности».