Благовещенск, 29 июля, 2022, 06:45 — ИА Регнум. На окраине и в пригороде Благовещенска 28 июля из-за аварии пропало электричество. Отключение произошло на двух подстанциях, сообщили в компании «Амурские электрические сети».

Электричество

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Электричество пропало в посёлках Новый и Аэропорт, а также в селе Игнатьево и в районе Садов винзавода в Благовещенске. На подстанции «Кирпичная» оборудование вышло из строя предположительно из-за удара молнии, на подстанции «Игнатьево» произошло аварийное отключение.

«Большинство потребителей удалось запитать за 2-3 часа. Часть потребителей остаются без света. Специалисты делают все возможное для скорейшего устранения неисправности и возвращения ресурса горожанам», — отметили в АКС.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее отключение света в Благовещенске в начале июля мэр города Олег Имамеев назвал вопиющим. Потребителей не запитали от альтернативных источников, электроснабжение отсутствовало более суток.