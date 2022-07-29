Лима, , 06:25 — REGNUM Власти Перу продлили режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета El Peruano.

Перу M M

По ее данным, власти решили продлить режим ЧС из-за четвертой волны распространения COVID-19. Теперь он будет действовать в течение еще 28 дней с 1 августа.

«Режим чрезвычайной ситуации продлевается из-за серьезных обстоятельств, которые влияют на жизни и здоровье граждан», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что за прошедшую неделю в Перу в среднем выявляли около 11 тыс. зараженных коронавирусом нового типа ежесуточно. При этом третьей дозой препарата в республике привились 68,6% жителей, а 17,4% — четвертой дозой вакцины.

Всего с начала пандемии в Перу выявили 3 873 702 случая заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике умерли 214 120 человек.