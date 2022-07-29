Сиань, Китай, , 06:25 — REGNUM Авиакомпания China Eastern Airlines возобновила пассажирские рейсы между Сианем в провинции Шэньси на северо-западе Китая, и столицей Японии гордом Токио с 19 июля, сообщает агентство синьхуа.

China Eastern Airlines

Рейс в обще стороны, выполняемый самолетом Airbus A330, запланирован на каждый вторник. Исходящий рейс должен вылетать из Сианя в 8:45 по пекинскому времени и прибывать в Токио примерно в 13:55 по местному времени.

Обратный рейс должен вылетать из Токио в 14:55 по местному времени, а затем прибывать Сиань в 18:50 по пекинскому времени. Этот рейс станел первым международным пассажирским рейсом China Eastern Airlines, который возобновился в Сиане с декабря 2021 года.