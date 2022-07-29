Петропавловск-Камчатский, , 06:25 — REGNUM На Камчатке 70-летнего жителя села Воямполка подозревают в убийстве 44-летнего мужчины. Расследование уголовного дела завершено и оно передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в краевом СУ СКР.

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Выяснилось, что мужчина распивал с сожителем дочери спиртные напитки. Они поссорились и обвиняемый зарезал собутыльника.

Ранее подозреваемый отбыл срок в тюрьме за нанесение ножевых ранений собственному сыну.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сургуте (ХМАО) перед судом предстанет гражданин, убивший велосипедиста за замечание.