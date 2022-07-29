Пекин, , 06:22 — REGNUM Производство электроэнергии в Китае выросло на 0,7% в годовом исчислении и достигло 3,96 трлн кВт/ч за первые шесть месяцев этого года, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

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Только в июне выработка электроэнергии увеличилась на 1,5% в годовом исчислении и достигла 709 млрд кВт/ч, обратив вспять снижение на 3,3% в мае. В частности, производство тепловой энергии сократилось на 6% в годовом исчислении, а производство гидроэнергии выросло на 29% по сравнению с прошлым годом, показали данные бюро.

Выработка энергии ветра и солнечной энергии увеличилась на 16,7% и 9,9% соответственно, а выработка ядерной энергии снизилась на 9%.