Пекин, , 06:19 — REGNUM Розничные продажи потребительских товаров в Китае, основной показатель уровня потребления в стране, выросли на 3,1% в годовом исчислении в июне, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

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Рост снова развернулся после снижения, которая наблюдалось в апреле и мае. По данным бюро, в месячном исчислении розничные продажи в стране выросли на 0,53% до 3,87 трлн юаней (около $573 млрд) в прошлом месяце.

Во втором квартале розничные продажи снизились на 4,6% в годовом исчислении, что привело к снижению показателя за первое полугодие на 0,7% по сравнению с периодом с января по июнь 2021 года.