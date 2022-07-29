Минск, 29 июля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Возобновление своей деятельности на территории Белоруссии планирует торговая сеть H& M. Информация об этом появилась 28 июля в официальном аккаунте компании в социальной сети «ВКонтакте».

MaDonna HM Универмаг H&M в Гонконге

Уточняется, что магазины H& M в Белоруссии возобновят свою работу в августе текущего года. Точная дата начала работы магазинов торговой сети не указана.

Магазины шведской компании H& M Group, торгующие одеждой и аксессуарами, прекратили свою работу в белорусских городах Минске и Гродно в начале марта текущего года в связи с санкциями западных стран в отношении Белоруссии и России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания H& M Group ищет покупателя для своих активов на территории России. Компания продаёт права на аренду помещений в 65 городах России, распределительный центр и запас товаров на 30 недель.