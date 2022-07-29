Хабаровск, , 06:17 — REGNUM В Хабаровском крае активно идёт подготовка к предстоящему отопительному сезону.

На котельной Александр Колпаков © ИА REGNUM

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«Должны обеспечить полную готовность всего края к осенне-зимнему периоду как по качеству, так и по срокам. На подготовку объектов ЖКХ и поставку топлива направим почти 7 млрд рублей. Из них более 3 млрд рублей уже освоено.⠀

В удаленных северных районах необходимо привести в порядок 99 котельных, 41 дизельных электростанций и отремонтировать 96 км коммунальных сетей.⠀

Субсидии в размере более 40 млн рублей предоставлены на закупку материалов и оборудования. Например, в поселках Маго и Пуир, а также в селе Булгин появятся новые котельные. В селах Удское и Чумикан — современные системы электроснабжения, в поселке Тыр и селе Тахта — дизельные электростанции», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор края Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в пострадавших от паводка районах Якутии будет начат раньше обычного.