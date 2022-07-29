Пекин, , 06:17 — REGNUM Согласно данным Национального бюро статистики КНР, уровень безработицы в городах Китая в июне составил 5,5% по сравнению с 5,9% в мае, сообщает агентство Синьхуа.

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В первой половине года, по данным опроса, уровень безработицы в городах страны составил 5,7%, при этом за этот период было создано в общей сложности 6,54 млн новых рабочих мест в городах. Согласно данным опроса, уровень безработицы среди лиц в возрасте от 25 до 59 лет, составляющих большую часть рынка труда, в июне составил 4,5%.

Уровень безработицы в 31 крупном городе составил 5,8% в июне, что на 1,1 процентного пункта ниже, чем в мае. Уровень безработицы в городах рассчитывается на основе числа безработных, принявших участие в обследовании занятости в городских районах, включая трудовых мигрантов в городах.