Пекин, 29 июля, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Располагаемый доход на душу населения в Китае в первой половине 2022 года составил 18 463 юаня (около $2735), увеличившись на 4,7% в годовом исчислении в номинальном выражении, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

После вычета ценовых факторов располагаемый доход на душу населения вырос на 3% по сравнению с предыдущим годом. Отдельно, располагаемый доход на душу населения в городах составил 25 003 юаня, увеличившись на 3,6% в номинальном выражении и на 1,9% в реальном выражении, в то время как доход на душу населения в сельской местности составил 9 787 юаней, увеличившись на 5,8% в номинальном выражении и на 4,2% в реальном выражении.

Свежие данные также показали, что валовой внутренний продукт Китая вырос на 2,5% в годовом исчислении в первом полугодии. При этом, рост дался властям страны очень нелегко.