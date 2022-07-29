Пекин, , 06:11 — REGNUM Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая вырос на 2,5% в годовом исчислении в первой половине 2022 года, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Во втором квартале ВВП страны вырос на 0,4% в годовом исчислении, показали данные. Китайская экономика столкнулась с заметным усилением понижательного давления во втором квартале из-за сложной глобальной обстановки и внутренних вспышек COVID-19 при резком падении основных экономических показателей в апреле.

Благодаря целому ряду мер поддержки основные экономические показатели страны снизились в мае и восстановились в июне, что помогло добиться положительного роста во втором квартале. При этом подчеркивается, что экономический рост дался нелегко.