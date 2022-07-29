Пекин, 29 июля, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Официальные данные показали, что инвестиции в основной капитал в Китае неуклонно росли в первом полугодии, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Инвестиции в основной капитал подскочили на 6,1% по сравнению с предыдущим годом до 27,14 трлн юаней (около $4,02 трлн) в первом полугодии, говорится в заявлении Национального бюро статистики КНР.

Рост замедлился с 6,2%-го увеличения, зарегистрированного за первые пять месяцев. В июне инвестиции в основной капитал выросли на 0,95%по сравнению с предыдущим месяцем. С января по июнь инвестиции частного сектора в основной капитал увеличились на 3,5% по сравнению с предыдущим годом и составили 15,31 трлн юаней.