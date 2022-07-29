Шанхай, Китай, 29 июля, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Шанхайская «Гигафабрика» американского автопроизводителя Tesla более чем удвоила экспорт автомобилей в первой половине 2022 года, несмотря на вспышку COVID-19 в Шанхае, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Tesla China, за период с января по июнь завод экспортировал 97 182 автомобиля по сравнению с 41 770 единицами, которые он экспортировал за аналогичный период прошлого года.

Tesla начала принимать заказы и в июне начала поставки своей китайской модели Y на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Япония, Австралия, Новая Зеландия и Сингапур, что привело к росту спроса на экспорт автомобилей, говорится в сообщении компании.

По возобновлению производства после вспышки COVID-19 в Шанхае, производство и продажи шанхайской «Гигафабрики», важного экспортного центра Tesla, побили рекорды, установленные до вспышки в этом году.

В июне Tesla поставила в Китай рекордное количество 77 938 автомобилей, что на 177 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Шанхайская «Гигафабрика» произвела почти 300 000 автомобилей в первой половине этого года.