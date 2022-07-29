Симферополь, 29 июля, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Управление строительства №101 ФСИН России объявило аукцион с начальной ценой 8 405 597 795,1 рубля, в рамках которого будет выбран подрядчик для строительства следственного изолятора на 1500 мест в Симферополе. Итоги тендера подведут 17 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Работы, которые профинансируют из федерального бюджета, планируется завершить в четыре этапа — до 30 октября 2025 года. Первый этап, в частности, включает создание 1 тыс. мест, второй этап — ещё 500 мест. Предполагается по контракту и аванс — 50%.

Проектирование объекта определено госпрограммой «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2030 годы)».

Победитель тендера также должен будет разработать рабочую документацию.

«Декоративно-художественную отделку интерьеров помещений не предусматривать. Цветовая отделка помещений должна быть ориентирована на не контрастные сочетания цветов теплых тонов и светлых оттенков. Предпочтительно применение гладкой текстуры внутренних поверхностей, цветовые решение и оттенки согласовываются с Государственным заказчиком на основании эскизных решений. При проектировании объекта не использовать дорогостоящие строительные материалы, машины и оборудование, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада», — отмечается в документации.