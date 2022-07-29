Нанкин, Китай, 29 июля, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Согласно недавно опубликованному плану развития возобновляемых источников энергии в провинции Цзянсу на востоке Китая, производственном центре страны, к 2025 году потребление возобновляемых источников энергии в регионе возрастет до более чем 15% от общего энергопотребления провинции, сообщает агентство Синьхуа.

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Согласно плану, установленная мощность возобновляемых источников энергии в провинции к 2025 году превысит 66 млн кВт, что составляет более 34% от общей установленной мощности провинции по производству электроэнергии.

Из общего объема возобновляемых источников энергии провинции установленная мощность фотоэлектрической энергии достигнет более 35 млн кВт, в то время как мощность ветроэнергетики превысит 28 млн кВт к 2025 году. Цзянсу планирует построить морские ветроэнергетические базы в своих восточных прибрежных районах, чтобы удовлетворить спрос на экологически чистую энергию.

По оценкам, к 2025 году производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии в провинции, как ожидается, поможет сократить сжигание угля более чем на 33 млн тонн в год, что эквивалентно сокращению ежегодных выбросов углекислого газа примерно на 87 млн тонн.

Китай объявил, что будет стремиться к достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.