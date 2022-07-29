Саратов, 29 июля, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Женщина пострадала в результате столкновения катера с судном на реке Волге в Волжском районе Саратова. Об этом 28 июля сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности Саратовской области Юрий Юрин в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Прогулка на катере

Инцидент произошёл в посёлке Затон, столкнулись катер и корабль, от удара катер перевернулся. В катере находилось пять человек, оперативно подоспевшая к терпящему бедствие судну дежурная группа городской службы спасения, которая находилась на спасательном посту, помогла выбраться людям из воды.

В результате столкновения пострадала женщина 1995 года рождения, она была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

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