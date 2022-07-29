Пекин, , 05:56 — REGNUM Потребление электроэнергии в Китае, являющееся ключевым барометром экономической активности, зафиксировало стабильный рост в течение первых шести месяцев года, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

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По данным Национального энергетического управления Китая, общее потребление электроэнергии в стране увеличилось на 2,9% в годовом исчислении в период с января по июнь до 4,1 трлн кВт/ч.

Мощность, потребляемая первичной промышленностью, увеличилась на 10,3% в годовом исчислении, а мощность, используемая вторичной и третичной промышленностями, выросла на 1,3% и 3,1%соответственно. Потребление электроэнергии жителями увеличилось в годовом исчислении на 9,6%.

Только в июне потребление электроэнергии было зафиксировано на уровне 745,1 млрд кВт/ч, что на 4,7% больше, чем год назад. Потребление электроэнергии в первичном секторе выросло на 12,4%, а потребление электроэнергии во вторичном и третичном секторах выросло на 0,8% и 10,1% соответственно.